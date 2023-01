Keine Pension im Gewerbegebiet: Altes Pflegeheim steht weiter leer

Die Johanniter suchen eine Nachnutzung für das ehemalige Pflegeheim im Königsbrunner Süden. Nun scheiterte ein weiterer Vorstoß - allerdings recht überraschend.

Die lange Suche für eine neue Nutzung der ehemaligen Pflegeeinrichtung Ederer im Gewerbegebiet Süd in Königsbrunn geht weiter. Die Johanniter, die 2021 alle Einrichtungen des Pflegediensts Ederer übernommen haben, scheiterten zum wiederholten Mal mit einem Vorschlag für eine Nutzungsänderung im Königsbrunner Bauausschuss. Diesmal kam das Veto der Stadträte aber etwas überraschend. Denn bei einer vorherigen Sitzung hatten sie noch positive Signale für eine mögliche Nutzung signalisiert.

Die Johanniter wollten die bisherigen Pflegeplätze in 18 kleine Appartements umwandeln, die für maximal drei Monate beispielsweise an Handwerker oder Monteure vermietet werden sollten. Umbau- oder Erweiterungsarbeiten waren nicht geplant. Damit war dieser Antrag auf Vorbescheid deutlich konkreter als der, der dem Bauausschuss im Dezember vorgelegt worden war. Darin wurde um einen Bescheid gebeten, ob die Stadträte Nutzungen wie "Boarding-House, Arbeiterwohnen für vorübergehendes Wohnen, Studentenwohnungen, Mutter-Kind-Haus" oder Ähnliches für zulässig hielten.

Königsbrunner Stadträte votieren einstimmig gegen Unterkunft

Dies lehnten die Ausschuss-Mitglieder ab, weil der Antrag ihnen deutlich zu unkonkret war und man keinen "Freifahrtschein" ausstellen wollte. Klar war, dass man keine dauerhaften Wohnnutzungen wie eine weitere Asyl-Unterkunft im Gewerbegebiet haben wolle. Für eine temporäre Nutzung, wie eine Monteursunterkunft mit zeitlich eng begrenzten Mietzeit, zeigten sich die Räte im Dezember grundsätzlich aufgeschlossen.

Dies sah im Januar nun aber wieder ganz anders aus. Die Verwaltung hatte in ihrer Stellungnahme grundsätzliche Bedenken gegen einen Beherbergungsbetrieb im Gewerbegebiet angemeldet, und dem schlossen sich die Stadträtinnen und -räte einstimmig an. Nicht einmal diskutiert wurde über das Thema - ein Umstand, der in Königsbrunner Ratssitzungen eher selten vorkommt. So müssen die Johanniter weiter nach einer Nutzung für das Gebäude suchen. Immerhin gibt es Pläne für eine neue Pflegeeinrichtung in Königsbrunn, die gemeinsam mit den Betreibern des Hotels Zeller entwickelt wird.