Kinder sind in Königsbrunn auf Moses Spuren unterwegs

110 Kinder und ihre Familien erleben in Königsbrunn beim Kinder-Bibel-Nachmittag die Geschichte von Mose. Dabei geht es auch durchs Rote Meer und die Wüste.

Mehr als 110 Grundschulkinder und ihre Familien erlebten am Samstag einen bunten ökumenischen Kinder-Bibel-Nachmittag rund um das Pfarrheim Maria unterm Kreuz in Königsbrunn. Zahlreiche unterschiedliche Mitmach-Stationen im Freien, in der Kirche und dem Pfarrheim erzählten verschiedene spannende Bibelgeschichten aus dem Alten Testament vom Prophet Mose, der das Volk der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei führte. Für das 30-köpfige Organisationsteam war es eine Herausforderung, den Nachmittag kreativ aus- und entsprechend der Corona-Regeln zu gestalten.

Pfarrerin Elisabeth Knopf und Pastoralreferent Albin Furch hatten auch den klugen Vogel Rita Rabe wieder mit dabei, den die Kindern schon seit Jahren von der Kinder-Bibel-Woche kennen. Die Kinder und ihre Eltern tauchten im Anschluss über zwölf Stationen in die unterschiedlichen Geschichten ein. Dort bekamen sie auf vielerlei Arten die biblischen Erlebnisse wiedergegeben - tanzend, spielend, bastelnd, zuhörend, rennend. Kreativ und mit verschiedenen Techniken gestalteten die Kinder Mose als Baby im Binsenkörbchen im Schilfufer am Nil. Im Schulhof der Grundschule West begaben sich die Familien sogar mit Rucksäcken bepackt auf eine Wüstenwanderung.

Die Teilnehmer konnten im Pfarrzentrum Maria unterm Kreuz selbst das Rote Meer durchqueren. Foto: Helga Mohm

Kinder erleben in Königsbrunn spannend erzählte Geschichten aus der Bibel

In einer großartig inszenierten und mit authentischen Geräuschen untermauerte Erzählgeschichte erfuhren die Familien von den Plagen die Gott den Ägyptern schickte und erlebten die Geschichte des Zugs durch das Rote Meer. Den brennenden Dornbusch, der aber nicht verbrannte, stellten die Kinder mit Feuerflammen und gemalten Bildern nach und dekorierten damit symbolisch einen Busch auf der Wiese. Mit einem nach dem Alten Testament viel genutzten Musikinstrument, dem Schofar, einem Widderhorn, blies Pfarrerin Knopf zum Schluss alle Kinder und Familien zum kurzen Abschlussgottesdienst zusammen. Gemeinsam mit Pastoralreferent Furch, der Unterstützung der Kinder und Rita Rabe reflektierte sie nochmals Moses aufregenden Lebensweg.