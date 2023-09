Kindergarten Zur Göttlichen Vorsehung: Wann wird der Neubau fertig?

Plus Die Erweiterung des Katholischen Kindergartens hätte ursprünglich im September fertig sein sollen, dann im Januar 2024. Das ist der Stand.

Seit drei Jahren befindet sich der Königsbrunner Kindergarten Zur Göttlichen Vorsehung im Interimsquartier im Pfarrheim. Grund sind der Neubau und die Kernsanierung des Bestandbaus. Nach den ersten Planungen hätte der Neubau im September fertig sein sollen - dann im Januar 2024. Am Mittwoch gab es nun eine interne Baubesprechung.

"Es sieht es im Moment so aus, dass wir im Januar aus dem Übergangsquartier ausziehen", sagt die Leiterin des Kindergartens Eva-Maria Pietsch. Die beiden Kindergartengruppen mit insgesamt 49 Buben und Mädchen sind seit August 2020 im Pfarrheim Zur Göttlichen Vorsehung untergebracht. "Wir haben von der Pfarrei gute Räumlichkeiten bekommen, wo wir unser Konzept gut umsetzen können und kaum Einschränkungen haben."