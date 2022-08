Kinosommer in Königsbrunn verzeichnet Besucherrekord

Das sommerliche Wetter hat den Verantwortlichen des Königsbrunner Kinosommers ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ein Film hat besonders viele Gäste angelockt.

Der Königsbrunner Kinosommer geht als voller Erfolg in die Bilanz des Kulturbüros ein. Mehr als 3000 Besucher haben sich an den elf Spieltagen im Hans-Wenninger-Stadion eingefunden und die Filme auf der großen Leinwand genossen. Damit freut sich das Team der Stadt Königsbrunn und des Cineplex-Kinos über einen Besucherrekord. Profitiert hat man dabei vom guten Wetter: Keine Vorstellung musste witterungsbedingt abgesagt werden und nach viel Pech in den Vorjahren gab es diesmal auch nur zwei Regentage.

Einen großen Anteil am guten Ergebnis hatten die drei Vorstellungen des neuen Eberhofer-Krimis "Guglhupfgeschwader", sagt Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek. Dazu hatte man auch besondere Verlosungen im Angebot und überreichte Kuchen und die Bücher von Rita Falk an glückliche Gewinner.

Auch die kleineren Filmperlen finden in Königsbrunn ihr Publikum

Doch nicht nur der bayerische Krimi-Spaß zog die Besucher an, sagt Rebecca Ribarek: "Für uns vom Kulturbüro war es außerdem wichtig dieses Jahr eine breite Auswahl an unterschiedlichen Filmen zu zeigen und für alle Cineasten ein Angebot zu schaffen." Das sei erfreulich gut gelungen. Auch die kleineren Filmperlen wie "Elvis" oder "Belfast" füllten bei Regen die überdachte Stadiontribüne. Gut angenommen wurde auch der Familienabend mit den "Minions". Hier waren die Verantwortlichen vorher eher skeptisch, weil die Filme erst mit Einbruch der Dunkelheit und somit für Kinder relativ spät beginnen können. Doch die Ferien sorgten für einen guten Besuch, sagt Ribarek: "Das bestärkt uns darin, das Programm auch in Zukunft breit für alle Zielgruppen auszuwählen."

Beim Kulturbüro freut man sich daher schon auf die Fortsetzung des Kinosommers im nächsten Jahr. Auch bei der Cineplex-Gruppe bewertet man die Spielzeit im Stadion als Erfolg, sodass einer weiteren Zusammenarbeit nichts im Wege stehen dürfte.

