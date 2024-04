Kirchenkonzert in Königsbrunn: Sehnsucht nach Frieden in der Musik

Friedenswünsche sind brandaktuell, aber nichts Neues: Der Chor "Ensemble12" sang in Königsbrunn Werke mit diesem Thema aus fünf Jahrhunderten.

Nachrichten von Kriegen rücken den Wert eines Lebens in Frieden ins Bewusstsein der Menschen. Während die einen den Weg von Abgrenzung, Feindseligkeit, kompromisslosen Ansprüchen, Angriffen, Gewalt und Zerstörung gehen, sehnen sich die anderen nach Frieden. Der Chor „Ensemble12“ stellte in der Kirche „Maria unterm Kreuz“ Werke über die Sehnsucht nach Frieden aus fünf Jahrhunderten vor.

Der Kanon „Da pacem, Domine“, auf Deutsch „Gib Frieden, Herr “, bildete Anfang und Ende des gut besuchten Konzerts. Melchior Franck schrieb das Stück im 17. Jahrhundert unter dem Eindruck des Dreißigjährigen Krieges. Es gab auch dem Programm seinen Titel: „Da pacem, Domine – Ein Konzert für den Frieden“. Der estnische Komponist Arvo Pärt schrieb seine meditativ wirkende Vertonung des Gebets „Da pacem“ nach den terroristischen Bombenanschlägen in Madrid 2004. „Verleih uns Frieden gnädiglich“ schrieben Balthasar Resinarius im 16., Heinrich Schütz im 17. und Hugo Distler im 20. Jahrhundert. „Dona nobis pacem“, auf Deutsch „Gib uns Frieden“, schrieben Joseph Rheinberger im 19. sowie Samuel Barber und Corrado Margutti im 20. Jahrhundert. Anlässe für ein flehentliches Bitten um Frieden gab es stets genug.

In Königsbrunn ging es um die Bombennacht von Dresden 1945

Als Dresden nach der Bombennacht im Februar 1945 in Trümmern lag, komponierte der damalige Kantor der Dresdner Kreuzkirche Rudolf Mauersberger die Motette „Wie liegt die Stadt so wüst“. Die Musik drückt Erschütterung, Trauer und äußerste Verzweiflung aus. „Unsere Augen sind finster geworden“, heißt es im Text, und mehrfach wird die eindringliche Frage gestellt, die auch heute vielen durch den Kopf geht: „Warum?“

Das „Ensemble12“ bestand ursprünglich aus zwölf Sängerinnen und Sängern aus ganz Bayern. Mittlerweile sind es siebzehn Mitglieder, je vier bis fünf in den Stimmlagen Bass, Tenor, Alt und Sopran, die in Vollendung a capella singen. Dirigiert werden sie von Alfons Brandl und Kilian Stein. Brandl ist Chorleiter und Hochschuldozent, tritt selbst als Tenor solistisch auf und steuerte eine eigene Komposition zum Programm des Abends bei. Seine Vertonung des Psalms „De profundis clamavi“, auf Deutsch „Aus den Tiefen rufe ich“, wurde vom Chor gesungen, in einzelnen Passagen auch geflüstert und gesprochen.

Stein ist ebenfalls Hochschuldozent und leitet Chor und Orchester der Musikschule Penzberg. Die Chorwerke erklangen im Wechsel mit Orgelmusik von Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs und Felix Mendelssohn, gespielt von dem Königsbrunner Kirchenmusiker Christoph Gollinger. Das Publikum lauschte gebannt der überwiegend besinnlichen Musik und zeigte am Ende seine Dankbarkeit und Anerkennung mit stehendem Applaus.