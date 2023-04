Kirchenkonzert in Königsbrunn zwischen Gottverlassenheit und Zuversicht

Plus Kirchenmusik: Mit den Klageliedern des Propheten Jeremiah über die Zerstörung der Stadt Jerusalem kamen dem Zuhörer auch aktuelle Bilder aus der Ukraine in den Sinn.

Passend zur Karwoche präsentierten die Freunde der Kirchenmusik Königsbrunn ein besonders berührendes Konzert mit Werken aus dem 16. Und 17. Jahrhundert. Mit Michael Praetorius „Ach Gott vom Himmel sieh drein“ oder John Dowland „Flow my tears“ und Johann Hermann Scheins „Herr lass meine Klage“ wurden die im Zentrum stehenden „Lamentations of Jeremiah“ vom englischen Komponisten Thomas Tallis gesanglich umrahmt.

Wolfgang Renner begleitete mit dem Arciluto (Erzlaute) - später auch noch solistisch „Tombeau für Laute“ von Sylvius Leopold Weiss vortragend – sowie stellenweise Florian Schmid mit dem Sopransaxofon. Die Klagelieder des Propheten Jeremiah wurden von dem eindrucksvollen Gesangsquintett mit Altistin Petra Nyncke, den Tenören Christoph Teichner und Martin Winter, Florian Schmid als Bass sowie Bariton Christoph H. Gollinger dargebracht.