Kinderbetreuung wird teurer: Königsbrunn erhöht die Kita-Gebühren

Plus Die Eltern von Kindergarten- oder Krippenkindern in Königsbrunn müssen sich auf höhere Gebühren einstellen. Ab kommendem September steigen diese teils deutlich.

Eltern in Königsbrunn müssen für die Kita-Betreuung ihrer Kinder künftig tiefer in die Tasche greifen. Allerdings gibt es auch Unterstützung durch Staat und Stadt.