Duo begeistert in Königsbrunn mit virtuosen Klarinettenkonzerten

David Schöndorfer an der Klarinette und Anna Gebhardt am Flügel nehmen ihr hörbar beeindrucktes Publikum in eine Reise durch die Musikepochen.

Ein besonderer Ohrenschmaus erwartete die Besucher des Konzerts "Musik von Brahms, Bizet bis Gershwin". David Schöndorfer an der Klarinette und Anna Gebhardt am Flügel entführten das Publikum auf eine Reise durch die Musikepochen in Klarinettenkonzerten.

Das Duo überraschte das Publikum mit einem temperamentvollen Beginn, einer furiosen Klarinettensonate von Francis Poulenc. Der Komponist schrieb das Werk kurz vor seinem Tod 1963. Die Uraufführung mit Benny Goodman und Leonard Bernstein hat er nicht mehr erlebt. Schöndorfer und Gebhardt moderierten abwechselnd und stellten jeweils die Epoche und den Charakter der Musikstücke vor. Auf die Moderne, die an den Rhythmus der Großstadt und manchmal an Slapstickszenen in alten Filmen erinnerte, folgten impressionistische Stimmungsbilder von Claude Debussy. Bei dessen Klänge denkt man eher an Bilder von weiter Natur. Bei den dramatischen Abschnitten konnte man sich heftige Revierkämpfe unter den anfangs fröhlich singenden Vögeln vorstellen.

Motive aus der Oper Carmen in Königsbrunn

George Bizet war mit seiner berühmten Oper Carmen vertreten. Aus Motiven der Oper komponierte Pablo de Sarasate im 19. Jahrhundert ein Violinkonzert namens "Carmen-Fantasie". Die rasend schnellen Läufe des Stücks erfordern eine hohe Virtuosität des Musikers. Damit festigte Sarasate seinen Ruf als "Teufelsgeiger", wie er von Zeitgenossen genannt wurde. Die Adaptation für Klarinette enthält ebenso schnelle Läufe, die Schöndorfer bravourös meisterte. Der Beiname "Teufelsklarinettist" wäre damit wohl verdient. Nach der Pause ging es mit einer Sonate von Johannes Brahms in die Epoche der Romantik und mit George Gershwin noch einmal an den Beginn der Moderne, als aus Amerika mit Foxtrott und Jazz ganz neue Rhythmen herüberwehten und mit dem Blues Stimmungen aufgenommen wurden, die bis dahin in der Musik keine Rolle gespielt hatten.

David Schöndorfer entlockte seiner Klarinette Klangfarben von warm und verträumt bis feurig und witzig, präzise gespielt bis in die höchsten auf einer Klarinette möglichen Töne. Schöndorfer ist in Königsbrunn aufgewachsen. Er studierte Musik in Augsburg, Berlin und Köln, errang einen Bundessieg im Wettbewerb "Jugend musiziert" und ein Stipendium von Yehudi Menuhins "Live Music Now". Er spielte mit namhaften Orchestern in ganz Deutschland und ist heute stellvertretender Soloklarinettist der Münchner Symphoniker. Zudem lehrt er am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg.

Kongenial begleitet wurde er von der Pianistin Anna Gebhardt. Sie stammt aus Straubing und unterrichtet Korrepetition, ebenfalls am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg. Das Konzert war vom Verein "Kultur lebt in Königsbrunn" (KliK) organisiert worden und traf auf ein begeistertes Publikum im komplett gefüllten Saal der Sing- und Musikschule. Nach Klatschen und Rufen gab es zwei Zugaben, eine Klezmermelodie von Giora Feidman und Robert Schumanns Abendlied.