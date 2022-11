Königsbrunn

vor 53 Min.

Kleiderkammern im südlichen Landkreis verzeichnen starken Kundenzuwachs

Plus Die Kleiderkammern im Landkreis verzeichnen in den vergangenen Monaten deutlich mehr Kunden – teils wegen der Krise, teils aus Nachhaltigkeitsgedanken.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Die Regale hängen voll in der Kleiderkammer in Königsbrunn: Das Haus am Ulrichsplatz dient donnerstags der Königsbrunner Tafel als Heimstatt, freitags bauen Brita Hartmann und ihr Team den Raum zum Bekleidungsgeschäft um. Hosen, Oberteile, aber auch Schuhe, Küchenutensilien, Bücher und Spielsachen liegen in den Auslagen. Weil seit einigen Monaten der Kundenzuspruch deutlich gestiegen ist, haben die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen die Öffnungszeiten ausgeweitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen