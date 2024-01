Kleine Prinzessinnen und Seeräuber feiern in Königsbrunn

Beim Kinderfasching des CCK Fantasia im evangelischen Gemeindezentrum in Königsbrunn ist viel los. Auch einen kleinen Tanzkurs gibt es.

Großer Andrang herrschte am Sonntagnachmittag auch beim zweiten der beiden restlos ausverkauften Kinderfaschingsbälle des CCK Fantasia im evangelischen Gemeindezentrum in Königsbrunn. Mit einem großen Aufgebot an Helfern hatte sich der Verein neben zwei flotten Showtanz-Auftritten der Kinder und Jugendgarde und der Showtanz-Gruppe, sowie des Faschings- und Freizeitclubs Augsburg (FFC) ein großes Spektrum an lustigen Tänzen und Geschicklichkeitsspielen überlegt.

Richtig toll fanden die beiden Freundinnen von links Mira und Nora (sechs Jahre) den Fototermin mit dem Kinderprinzenpaar des CCK von links Prinz Felix II und Prinzessin Leana I beim großen Kinderfaschingsball des CCK. Foto: Sabine Hämmer

Gleich nach der Saal-Öffnung eroberten kleine Prinzessinnen, Seeräuber, Spider-Men und weitere fantasievoll kostümierte Kinder, meist gemeinsam mit ebenfalls lustig verkleideten Eltern oder Großeltern, in Windeseile das geräumige Gemeindezentrum. Nach einer Vorstellungsrunde des CCK-Helfer-Teams ging es mit einer großen Polonaise zu flotter Musik durch den Saal. Perfekt „aufgelockert“ durfte jetzt nach Herzenslust getanzt, gehüpft und herumgetollt werden.

Der Kindertanzkurs kommt beim Fasching in Königsbrunn gut an

Günther Herrmann, der den CCK seit 26 Jahren mit kindgerecht zusammengestellten Schlagern begleitet, hatte in seiner mobilen Diskothek die passenden Faschingshits dabei. Dynamische Wettkämpfe im Tauziehen wurden vom Publikum lautstark angefeuert. Nora und ihrer Freundin Mira (beide sechs Jahre alt) gefiel der Fototermin mit dem Kinderprinzenpaar besonders gut. Auch beim kleinen Tanzkurs, den die Trainerinnen des Kids-Showtanzes anboten, hüpften die beiden Mädchen gerne mit.

17 Bilder Impressionen vom Showabend des CCK Foto: Sabine Hämmer

Mit Tanzen hatte Noras jüngerer Bruder Valentin (dreieinhalb Jahre alt) nichts am Hut. Gemeinsam mit seiner Mutter sah er sich das lustige Spektakel vom Balkon aus an und probierte lieber verschiedene Kuchen und Süßigkeiten.

Begeistert sahen sich die jungen Ball-Gäste die flotten Auftritte der Kinder- und Jugend-Showtanz-Gruppen an und klatschten eifrig. Foto: Sabine Hämmer

