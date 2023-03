Königsbrunn

19:00 Uhr

Klimaaktivisten: "Es kann sein, dass wir uns anketten oder ankleben"

Plus Das Augsburger Klimacamp unterstützt am Mittwoch ein Königsbrunner Permakultur-Projekt. Einer der Stadtgärten soll wegen Bauarbeiten am Europaplatz zerstört werden.

Nach einem Hilferuf aus Königsbrunn wollen Augsburger Klimaaktivisten das Permakultur-Projekt "Königsbrunn – Mein Garten" erhalten: Es soll wegen der Umgestaltung des Europaplatzes teilweise geräumt werden.

Um das zu verhindern, wandten sich besorgte Anwohner an das Augsburger Klimacamp. Die Aktivisten sicherten kurzerhand ihre Unterstützung zu. "Wir stellen uns an die Seite von Königsbrunns Bürgerinnen und Bürgern, die seit Jahren das Projekt pflegen", sagt Ingo Blechschmidt vom Klimacamp. Die Klimaaktivisten rufen außerdem dazu auf, am Mittwochmorgen beim Kronengarten am Europaplatz mit neuen Pflanzungen die Liebe zum Garten zu zeigen. Was die Aktivisten genau vorhaben, werde noch entschieden, je nachdem, wie groß die Beteiligung ist. "Wir werden irgendeine Art von Schutz aufbauen. Es kann sein, dass wir uns anketten oder ankleben, das hängt davon ab, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich melden", sagt Blechschmidt. Das Ziel sei nicht, die Bauarbeiten zu verhindern, sondern ein Gespräch mit allen Beteiligten.

