Klimaschutz beim Bauen soll in Königsbrunn verbindlich werden

Plus Die Änderung der Bundesregierung zur Förderung für energieeffizientes Bauen hat auch den Bauausschuss in Königsbrunn beschäftigt.

Bislang hat der Königsbrunner Bauausschuss Entscheidungen zu Klimaschutz-Aktivitäten und -Anreizen immer mit großer Einmütigkeit getroffen. Bei der jüngsten Sitzung war aber – vorübergehend – eine Polarisierung entlang Parteigrenzen zu spüren. Auslöser war das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das Tags zuvor unvermittelt entschieden hatte, die Förderung für energieeffizientes Bauen spontan auszusetzen und neu zu regeln. Kurz vor Ablauf einer Frist waren bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) weit mehr Anträge eingegangen als vorgesehen. So fand sich im Bauausschuss jetzt auch keine Mehrheit, eine Gebäudeleitlinie der Stadt zu beschließen, die an KfW-Förderungen anknüpfen sollte. Die wird nun, nach Vorliegen neuer Förderbestimmungen der Bundesregierung, daran angepasst, redaktionell überarbeitet und anschließend im Stadtrat erörtert.