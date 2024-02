Knapp 100 Polizeischüler schließen zweieinhalb Jahre Ausbildung ab

Aus Schülern wurden Polizeimeister. 97 Absolventen des Ausbildungsseminars der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn feiern ihren Abschluss.

Zweieinhalb Jahre sind für sie erfolgreich geendet: 97 Polizeischülerinnen und Polizeischüler des 51. Ausbildungsseminars haben ihre Ausbildung bei der V. Bereitschaftspolizeiabteilung Königsbrunn beendet. Bei der Ernennungsfeier in der Willi-Oppenländer-Halle in Königsbrunn erhielten sie ihre Ernennungsurkunden zur Polizeimeisterin oder zum Polizeimeister. Zu den Ehrengästen der Veranstaltung zählten der Polizeivizepräsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei, Stefan Weis, der Bürgermeister der Stadt Königsbrunn, Franz Feigl, sowie die Abteilungsführung der V. Bereitschaftspolizeiabteilung.

Polizeioberrätin Tanja Bergmann, die im Februar die Leitung der Bereitschaftspolizeiabteilung übernommen hat, wohnte ihrer ersten Ernennungsfeier in der neuen Rolle bei. Polizeivizepräsident Stefan Weis sagte in seiner Festrede: „Stolz können wir sein - auf uns und unseren Beruf.“ In seiner Ansprache betonte er, dass die Polizei der Garant für die Sicherheit in Bayern sei. Des Weiteren bedankte er sich beim Ausbildungspersonal für die zweieinhalbjährige Begleitung und Unterstützung der Beamtinnen und Beamten während ihrer Zeit in Königsbrunn. Die Polizeischüler können stolz auf ihre erbrachten Leistungen sein, so Weis.

Königsbrunns Bürgermeister: Gute Zusammenarbeit mit Polizei seit 50 Jahren

Bürgermeister Franz Feigl sagte in seinem Grußwort: „Es ist eine Ehre für mich, an der Ernennungsfeier teilnehmen zu dürfen.“ Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei seit mehr als 50 Jahren. Den Absolventen wünschte der Bürgermeister, dass Sie ihre Berufsentscheidung nie bereuen werden und zollte ihnen seinen größten Respekt für ihre Berufswahl, berge der Polizeiberuf doch große tägliche Herausforderungen.

Der Seminarleiter, Erster Polizeihauptkommissar Thomas König, ließ in seiner Rede die zweieinhalbjährige Ausbildung Revue passieren und bedankte sich bei dem gesamten Stammpersonal des 51. Ausbildungsseminars. Auch er wünschte seinen Schülern alles Gute für die Zukunft und beendete seine Rede mit Worten von Fußballtrainer Felix Magath: „der Drops ist gelutscht.“ Anschließend ehrte der Vorsitzende des Fördervereins der Bereitschaftspolizeiabteilung, Erster Polizeihauptkommissar Thomas Scheßl, die drei Besten. Platz drei erzielte Lukas Sebald, hinter Felix Scholta und der Seminarbesten Lena Baumstark. Musikalisch umrahmt wurde die Ernennungsfeier von einem Ensemble des Polizeiorchesters Bayern. (AZ)