Königsbrunn

vor 16 Min.

AVV streicht Fahrten: Königsbrunn bekommt den Busfahrermangel zu spüren

In den nächsten Monaten fahren einige Busse weniger an der Haltestelle Königsbrunn Zentrum ab. Grund ist der Mangel an Fahrpersonal.

Plus In den kommenden Wochen rollen weniger Busse durch Königsbrunn. Der AVV erklärt, welche Linien betroffen sind und welche Gründe es für die Ausfälle gibt.

Von Adrian Bauer; Evelin Grauer

In Königsbrunn werden in den kommenden Monaten einige Busse weniger über die Straßen rollen. Das teilte der AVV jetzt in einer Pressemitteilung mit. Betroffen sind die Linien 739 und 840, wobei bei der letztgenannten Linie deutlich mehr Fahrten wegfallen. Die Verbindung der 739 betrifft allerdings potenziell auch Schülerinnen und Schüler. Grund für den Ausfall ist auch hier der Fachkräftemangel.

