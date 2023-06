Königsbrunn

Königsbrunn bekommt eine weitere Flüchtlingsunterkunft

Plus Im ehemaligen Pflegedienstgebäude der Johanniter entsteht eine weitere Flüchtlingsunterkunft. Dass der Bauausschuss dagegen stimmte, hat wohl keine Wirkung.

Von Elmar Knöchel

Rund 100 Geflüchtete sollen in dem ehemaligen Pflegedienstgebäude der Johanniter im südlichen Gewerbegebiet Königsbrunns untergebracht werden. Zu diesem Zweck stellte der Grundstückseigentümer einen Bauantrag zur Nutzungsänderung des Pflegeheims, um es künftig als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen. Es sollen dort dann 78 Erwachsene und zehn bis 15 unbegleitete Minderjährige untergebracht werden.

Im Königsbrunner Bauausschuss sieht man das Vorhaben allerdings kritisch. "Es ist klar, dass man Geflüchtete möglichst gut unterbringen muss, und dass es vielerorts an Platz mangelt", sagte Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl am Tag nach den Beratungen im Bauausschuss. Trotzdem sollte man darauf achten, dass die Unterbringung in vernünftige Bahnen gelenkt wird. Eine weitere Unterkunft im südlichen Gewerbegebiet hält man in Königsbrunn für eine schlechte Lösung. Denn nur wenige Meter entfernt existiert bereits eine Containerlösung. "Dadurch entsteht in diesem Gebiet eine Konzentration von geflüchteten Menschen. Es werden dann über 200 Flüchtlinge auf engstem Raum leben. Das ist nicht gut für die städtische Struktur", so Feigl.

