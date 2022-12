Königsbrunn

vor 19 Min.

Königsbrunn bekommt keine Förderung für die Sanierung der Eisarena

Plus Die Stadt Königsbrunn hatte für die Sanierung der Eisarena auf einen Geldregen aus Berlin gehofft. Doch die Entscheidung fiel negativ aus. Was das jetzt bedeutet.

Von Adrian Bauer

Die Hoffnungen waren groß bei den Verantwortlichen der Königsbrunner Eisarena. Bis zu sechs Millionen Euro an Zuschüssen sollten helfen, die Halle technisch neu aufzustellen und das Problem der hohen Energiekosten für den Betrieb zu lösen. Doch mittlerweile hat der Haushaltsausschuss des Bundestags entschieden: Von den 476 Millionen Euro aus dem Fördertopf des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ kommt nichts in Königsbrunn an. Die Zukunft der Eisarena ist damit weiterhin ungewiss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen