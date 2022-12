Königsbrunn bekommt keine günstigeren Straßenbahn-Tickets

Plus Viele Königsbrunner wünschen sich günstigere Tickets für die Straßenbahn. Davon hält man in Augsburg nichts. Selbst ein finanzieller Ausgleich ändert nichts.

Seit gut einem Jahr rollt die Straßenbahn nun nach Königsbrunn und wird gut angenommen. Für Gelegenheitsfahrten ist vielen Königsbrunnern das neue Verkehrsmittel aber oft zu teuer. Drei Streifen müssen für die einfache Fahrt in die Augsburger Innenstadt gelöst werden. Da ist das Auto für viele Menschen die günstigere Alternative. Die Stadt hat nun beim AVV angefragt, ob man an dieser Einteilung nichts ändern könnte und hat ein großzügiges Angebot gemacht.