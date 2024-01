Königsbrunner blicken beim Neujahrsempfang positiv in die Zukunft

Weltpolitische Krisen oder Unwetter: Warum die Stadt trotz allem gut für die Zukunft gewappnet ist, machte Bürgermeister Feigl beim Neujahrsempfang deutlich.

Auf ein ereignisreiches Jahr blickte Bürgermeister Franz Feigl beim Neujahrsempfang im Rathaus zurück. Trotz aller globalen wie regionalen Herausforderungen sieht Feigl die Stadt Königsbrunn gut gerüstet für die Zukunft. Beim Neujahrsempfang sprachen auch die Abgeordnete im Bundestag Ulrike Bahr sowie Landtagsabgeordnete Carolina Trautner und die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald.

„Es lässt sich auch in diesem Jahr gut in Königsbrunn leben“, versicherte der Erste Bürgermeister den Anwesenden im gut gefüllten Foyer des Rathauses. Es gelte, den Blick nach vorne zu richten und sich trotz zahlreicher weltpolitischer Krisen eine positive Einstellung zu bewahren. Feigl verwies darauf, dass die Stadt bereits in der Vergangenheit immer wieder schwierige Situationen erfolgreich gemeistert habe – so etwa zuletzt im Sommer 2023.

In Königsbrunn gab es plötzlich „tischtennisballgroße Hagelkörner, begleitet von einem Sturm“. Das Unwetter sei durch das perfekte Zusammenspiel von Hilfskräften bewältigt worden. Der Bürgermeister nutzte die Gelegenheit am Jahresanfang, sich bei allen beteiligten Organisationen zu bedanken. Nur mit vereinten Kräften könnte man entsprechende Situationen auch künftig in den Griff bekommen.

Königsbrunner Bürgermeister hebt interkommunale Zusammenarbeit hervor

Der 53-Jährige verwies des Weiteren auf die gelungene Kooperation mit den Nachbarkommunen. Dabei hob Feigl unter anderem die Initiative Begegnungsland Lech-Wertach hervor. „Dahinter steht die Idee, dass einzelne Regionen zusammenwachsen sollen. Es ist einfach super, gemeinsam mit Euch zu arbeiten“, wandte sich der Bürgermeister dann direkt an seine anwesenden Kollegen. Das zu der Initiative gehörende, sogenannte „Leader“-Gremium sei bestrebt, die Region politisch sowie wirtschaftlich voranzubringen. In bestimmten Bereichen wie etwa der Informatik sei Königsbrunn dabei besonders eng mit Meitingen sowie weiteren Kommunen wie Kutzenhausen vernetzt. Ein zusätzlicher, wichtiger Verbund, so Feigl, sei das Regionalwerk Lech-Wertach-Stauden.

Hier werden wichtige Entscheidungen für die Stadt getroffen: Das Königsbrunner Rathaus. Foto: Dominik Durner (Archivbild)

Ein ökonomischer Pluspunkt sei etwa der Maschinenbau. Königsbrunn habe darin einen Schwerpunkt und sei so wirtschaftlich widerstandsfähig gegen Krisen. Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung sei es wesentlich, mehr Fachkräfte für die Stadt gewinnen zu können. Wichtig sei auch das ehrenamtliche Engagement, für das der Bürgermeister in seiner Rede besonders warb. Mit aktuell 29.600 Einwohnern sei Königsbrunn im vergangenen Jahr „etwas gewachsen“. Für junge Familien seien vor allem die vielen Schulen ein Vorteil, Feigl sei „dankbar, dass der Landkreis hier immer wieder investiert hat“.

Politische Prominenz spricht in Königsbrunn

Als weitere Rednerin erklärte die Bundestags-Abgeordnete der SPD, Ulrike Bahr, dass durch Gespräche und Diplomatie vieles erreicht werden könne. Bahr sagte, dass die Ampel-Koalition, der sie angehöre, „einiges erreicht“ habe. Dabei hätten sich die Politiker allerdings zahlreichen Herausforderungen stellen müssen: „Diese Regierung steht seit zwei Jahren im Krisenmodus.“ Die Landtagsabgeordnete und frühere Ministerin Carolina Trautner (CSU) appellierte an die Gäste, etwas zum großen Ganzen beizutragen. Vor allem forderte sie Respekt vor der Leistung anderer. Zum Mitgestalten des Lebens in der eigenen Region lud die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald ein. Über alle Parteigrenzen hinweg freue sie sich auf lebendige Debatten.