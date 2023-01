Königsbrunn

vor 33 Min.

Königsbrunn braucht einen 22-Millionen-Euro-Kredit, den es nicht braucht

Plus Der Königsbrunner Stadtrat hat die Aufnahme eines seltsamen Darlehens bewilligt: Gebraucht wird das Geld nicht. Es nicht abzurufen, war aber auch keine Option.

Marcus Schulz hatte am Dienstagabend einiges an Erklärungsarbeit zu leisten. Der Kämmerer der Stadt Königsbrunn musste den Stadträten begreiflich machen, dass sie der Aufnahme eines Millionen-Kredits zustimmen müssen, den sie bereits in der Haushaltssatzung 2021 beschlossen haben. Diesen Kredit braucht die Stadt momentan nicht, weil sie über andere liquide Mittel verfügt. Gleichzeitig braucht sie ihn aber sehr dringend, um die langfristige Finanzierung begonnener Projekte nicht zu gefährden. Dieses Darlehen kostet die Stadt allein im ersten Jahr 699.000 Euro Zinsen - Geld, das man auch anderswo gut gebrauchen könnte.

