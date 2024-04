Königsbrunn erwägt Klage gegen Entscheidung des Landratsamts

Plus Stehen sich die größte Stadt im Augsburger Land und die Verwaltung des Landkreises bald vor Gericht gegenüber? Uneinigkeit bei Bauplänen könnten zu diesem Szenario führen.

Der Königsbrunner Bauausschuss und das Landratsamt sind unterschiedlicher Meinung. Während die Königsbrunner bei einem geplanten Bauprojekt in der Haunstetter Straße, etwas oberhalb der Angerstraße, auf ihre Stellplatzsatzung bestehen, geht für die Bauexperten in Augsburg der Wohnraum vor. Schnell sind die meisten Bauausschuss-Mitglieder sich einig: Wenn es sein muss, ziehen sie vor Gericht.

Konkret geht es um Pläne für ein Mehrfamilienhaus mit neun Wohneinheiten und Tiefgarage. Im November hat der Bauausschuss sie bereits abgelehnt. Die Parksituation war den Stadträtinnen und Stadträten zu eng. Die Stellplatzsatzung war nicht eingehalten. Die Verwaltung verweist auf eine "Nichtanfahrbarkeit der oberirdischen Besucherstellplätze und Duplexparker für unterschiedliche Wohneinheiten". Dass Duplexgaragen derselben Wohneinheit zugeordnet sein müssen, dürfe die Stadt Hausbauern nicht vorschreiben, teilte das Landratsamt den Königsbrunnern mit.