Königsbrunn

vor 53 Min.

Königsbrunn feiert die Freundschaft zu Rab mit einem Festakt

Plus Folklore, Volkstänze und ganz viel Herzlichkeit: So haben die Königsbrunner mit ihren Freunden aus der kroatischen Partnerstadt Rab das 25-jährige Bestehen ihrer Partnerstadt gefeiert.

Von Ute Blauert Artikel anhören Shape

Der Abend begann lautstark mit einem Auftritt der Goaßlschnalzer des Trachtenvereins. Es sah einfach aus, Peitschen durch die Luft zu schwingen. Doch dies so zu tun, dass synchrone Knallgeräusche im Takt entstehen, bedarf einiger Übung. Was folgte, hörte sich zunächst schottisch an. Doch Dudelsäcke wurden auch auf der Insel Rab in Kroatien vor langer Zeit entwickelt. Dort heißt das Instrument "Mih", gesprochen "Miech", und die Gruppe "Rabski Tanac" tanzte zu seinen Klängen in der schwarz-weiß-roten Tracht der Insel. Beide Gruppen wurden vom Publikum mit tosendem Applaus bedacht. Weit über 100 Zuschauerinnen und Zuschauer waren in die Turnhalle der Schule an der Römerallee gekommen, um die Auftritte der Raber Folkloregruppe Rabski Tanac und des Königsbrunner Trachtenvereins D'Lechauer zu sehen. Die Vorstellung bildete den Abschluss der Feier des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Königsbrunn und der Stadt Rab auf der gleichnamigen Insel. Eine 24-köpfige Delegation aus Rab war drei Tage lang zu Besuch in Königsbrunn gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .