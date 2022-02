Königsbrunn

11:30 Uhr

Königsbrunn hat einen neuen Standort für den Königsmarkt

Der Königsmarkt lockte immer viele Menschen ins Königsbrunner Zentrum. Weil dort gebaut wird, soll der Markt an einem neuen Standort aus der Corona-Zwangspause zurückkehren.

Plus Nach zwei Jahren soll es wieder klappen mit dem Marktsonntag in Königsbrunn. Die neue Marktleiterin muss aber auch noch einen neuen Schauplatz organisieren.

Von Adrian Bauer

In gut einem Monat soll es wieder so weit sein: Beim Königsmarkt wird Königsbrunns Verkehrsader zum Markt mit Verkaufsständen und vielen Besuchern. Doch für die neue Marktchefin Jutta Steinlen gelten ganz andere Vorzeichen. Nicht nur, dass sie nicht weiß, ob die Veranstaltung wegen der Pandemieregeln überhaupt stattfinden kann. Die Baustelle in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße macht auch die Suche nach einem geeigneten Ersatzstandort nötig. Den hat man sich mittlerweile organisiert. Alles andere erfordert noch ein wenig Flexibilität von allen Beteiligten.

