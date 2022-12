Königsbrunn hofft auf ein vollständiges Kulturjahr 2023

Plus Optimistisch fällt die Bilanz des Königsbrunner Kulturbüros für 2022 aus. Die coronabedingte Flaute scheint langsam überwunden. Ein Neubau eröffnet neue Möglichkeiten.

Nach der Corona-Pandemie interessieren sich die Menschen wieder verstärkt für Kulturangebote. Das war die wichtigste Botschaft von Königsbrunns Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek bei der Vorstellung ihrer Jahresbilanz bei der Sitzung des Königsbrunner Stadtrats. Für das kommende Jahr stehen im Team einige Veränderungen an, was vor allem mit einem Neubau zu tun hat.