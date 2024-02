Königsbrunn kürzt weiter, aber ein Millionenminus bleibt wohl

Plus Die 5,7-Millionen-Euro-Lücke im Königsbrunner Haushalt für 2024 wurde etwas reduziert. Dennoch muss die Stadt ans Ersparte, um ihn auszugleichen.

Der stellvertretende Leiter der Kämmerei hatte im Hauptausschuss eine gute und eine schlechte Nachricht für die Stadträtinnen und Stadträte aus Königsbrunn. Michael Schmidt startete mit der guten: Während er bei der vorherigen Beratung im Januar noch mit einem Minus von 5,7 Millionen Euro im Ergebnishaushalt für das aktuelle Jahr gerechnet hat, sind es jetzt nur noch rund viereinhalb Millionen. "Wir konnten das Ergebnis um 1,2 Millionen Euro verbessern", so Schmidt.

Die schlechte Nachricht: Die schwarze Null ist immer noch in weiter Ferne. Auch eine Gewissheit, die es im Januar nicht gegeben hat, kann eher als schlechte Nachricht verstanden werden. "Die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen ist eingegangen", sagte Schmidt. Dabei handelt es sich um Geld vom Freistaat, mit dem vor allem finanzschwache Kommunen gestärkt werden sollen. Königsbrunn darf mit neun Millionen Euro rechnen, gut 440.000 Euro weniger als im Vorjahr. Eine knappe halbe Million, die Schmidt zusätzlich aus dem Haushalt streichen musste.