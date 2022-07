Königsbrunn

06:00 Uhr

Königsbrunn läutet mit dem Beachsommer die Ferien ein

Plus Cocktails schlürfen im Liegestuhl, dazu eine Runde Beachvolleyball und abends in die Disco - das geht in diesem Jahr auch in Königsbrunn. Was hinter der Aktion steckt.

Von Adrian Bauer

Mit dem Beginn der Sommerferien beginnt in Königsbrunn veranstaltungstechnisch eigentlich die ruhigste Zeit des Jahres. In diesem Jahr haben sich das Team des Kulturbüros und Maximilian Semmlinger, der Leiter der Betreibergesellschaft des Thermengeländes FSK, für die erste Ferienwoche noch etwas einfallen lassen: Zehn Jahre nach der letzten Ausgabe bekommt der "Beachsommer" eine Neuauflage. Der Aufbau hat bereits begonnen: Vor der Eisarena wurden per Lastwagen 100 Tonnen Sand angeliefert, die ab dem 1. August die Hauptrolle bei vielen Veranstaltungen für alle Altersgruppen spielen werden.

