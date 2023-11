Königsbrunn

06:10 Uhr

Königsbrunn muss bei Investitionen kürzertreten

Es geht voran in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn, wie dieses Bild aus dem Sommer zeigt. Aber bis die Baustelle fertig ist, müssen noch Millionen Euros fließen.

Plus In Königsbrunn können die gewünschten Investitionen nicht alle finanziert werden. Ein bekanntes Gesicht ist derweil zurück in der Verwaltung.

In einer dreistündigen Sitzung hat der Hauptausschuss des Stadtrats in Königsbrunn erstmals die Liste der Investitionen für den Haushalt 2024 beraten – und in Teilen deutlich gekürzt. Denn die Investitionen, das machte Michael Schmidt, stellvertretender Leiter der Kämmerei, deutlich, sollen im nächsten Jahr ohne neue Kredite finanziert werden. Der Schuldenstand ist bereits beachtlich.

60 Millionen hat die Stadt zum Jahresende an Verbindlichkeiten, 33,8 Millionen an verfügbarem Gelde, zum großen Teil aus Darlehen, die bisher nicht ausgegeben sind. Doch es stehen große Ausgaben an. Klar zu sehen ist das im Investitionshaushalt, in dem ergänzend zum Haushaltsjahr auch die geplanten Ausgaben der einzelnen Projekte und Abteilungen in den folgenden drei Jahren angegeben werden müssen.

