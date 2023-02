Königsbrunn schafft mehr Plätze für Patenbäume

Das Projekt Patenbäume erfreut sich in Königsbrunn großer Beliebtheit. Wegen des anhaltenden Interesses schafft die Stadt nun mehr Platz für neue Pflanzungen.

In den Königsbrunner Grünflächen sind in den vergangenen Jahren viele neue Bäume gepflanzt worden. Menschen haben das Angebot angenommen und zu Hochzeiten, Jubiläen und Geburten einen Patenbaum pflanzen lassen. Und so stehen im Rosenpark, im Sportpark West und an der Mindelheimer Straße mittlerweile so viele Bäume, dass die Stadt neue Pflanzorte schaffen muss. Die befinden sich nun auch in weiteren Grünanlagen.

Insgesamt 61 Bäume wurden auf diese Weise in den vergangenen Jahren gepflanzt. Die Idee kam durch einen Antrag der SPD-Fraktion auf und wird seitdem stetig gut angenommen, sagte Bürgermeister Franz Feigl: "Bislang haben wir keine zeitliche Häufung von Anfragen festgestellt. Es melden sich immer wieder Menschen, die Interesse bekunden." Denen möchte man auch weiterhin ein Angebot machen können.

Neue Bäume am Wasserspielplatz in Königsbrunn

Daher hat die Stadtverwaltung nun Plätze für weitere Patenbäume ausgesucht. Dabei werden zwei bestehende Baumreihen erweitert. Am Rosenpark soll Raum für acht weitere Setzlinge geschaffen werden, im Park an der Mindelheimer Straße für 17 Bäume. Die Pflanzungen sollen so gestaltet werden, dass nicht zu viel Platz von den großen Wiesen beansprucht wird, sodass diese weiter als Spielflächen genutzt werden können. An der Mindelheimer Straße werden einige Bäume beispielsweise im Umkreis des Wasserspielplatzes angesiedelt, wo sie im Sommer zusätzlichen Schatten für die zahlreichen Familien spenden sollen.

Neu als Pflanzfläche hinzukommt ein Bereich an der Straßenbahntrasse nahe der Haltestelle Mindelheimer Straße. Wo früher die Zufahrt zum Parkplatz des Pfarrzentrums Maria unterm Kreuz lag, sind heute einige Flächen leer. Die Stadtverwaltung hatte diese nach dem Bau der Gleise freigehalten, um sie möglicherweise als Parkplatz nutzen zu können. Allerdings zeigte sich bisher, dass die bestehenden Stellflächen am Ende der Mindelheimer Straße ausreichen. Daher werden dort und auf einer kleinen Wiese auf der anderen Seite der Gleise insgesamt 16 Baumstandorte freigehalten. Außerdem wird eine Wiese im Grünstreifen im östlichen Bereich der Augsburger Straße als Ort für neue Patenbäume ausgewiesen.