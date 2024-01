5,7 Millionen Euro Minus: Königsbrunn setzt den Rotstift an

Plus Auf dem Papier sind die laufenden Ausgaben der Stadtverwaltung noch nicht gedeckt. Im Haushalt 2024 klafft eine Lücke von rund 5,7 Millionen Euro. Es soll Einsparungen geben.

In der Sitzung des Königsbrunner Hauptausschusses konnte die Verwaltung noch keinen ausgeglichenen Plan für den Ergebnishaushalt 2024 vorlegen. Er deckt die Einnahmen und Ausgaben der Stadt für die laufende Verwaltung ab. Daneben gibt es noch den Investitionshaushalt. Nach aktuellem Stand ergibt sich im Ergebnishaushalt bei geplanten Aufwendungen von 64,5 Millionen Euro ein Minus von rund 5,7 Millionen.

Bei internen Beratungen habe man sich nicht auf ausreichende Kürzungen verständigen können, informierte Bürgermeister Franz Feigl die Stadträte. Die sollen dafür nun Vorgaben machen. Was die Aufgabe nicht einfacher macht: Bei Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen vom Freistaat gibt es bislang nur Schätzungen, zudem habe man als Basis nur die Planungszahlen für 2023, aber noch kein Jahresergebnis, wie es hieß.