Königsbrunn

vor 17 Min.

Königsbrunn siegt auch im dritten Viertelfinalspiel

Plus Der EHC Königsbrunn gewinnt am Freitagabend gehen die "Sharks" aus Kempten vor heimischem Publikum nach einem ausgeglichenen Spiel im Penaltyschießen.

Von Horst Plate

Zwei Siege hatte sich der EHC Königsbrunn schon in der Best-of-Seven Serie gegen die "Sharks" des ESC Kempten geholt. Am Freitag waren die Brunnenstädter in der heimischen Eisarena erneut erfolgreich gegen die Allgäuer. Die Entscheidung fiel aber erst nach 70 hochspannenden Spielminuten im Penaltyschiessen.

Beide Mannschaften konnten von Beginn an mit drei kompletten Reihen in die Begegnung starten. Bei den Sharks war der schmerzlich vermisste Top-Scorer Filip Kokoska wieder mit an Bord, dafür fehlten auf Seiten der Königsbrunner neben dem Langzeitverletzten Florian Döring ausgerechnet Mika Reuter und Julian Becher. Im Tor der Königsbrunner stand von Beginn an Stefan Vajs, Backup war Dave Blaschta.

