Königsbrunn

17:30 Uhr

Königsbrunn streitet mit dem Landratsamt über Nachverdichtung

In der schmalen Georg-Käß-Straße möchte ein Bauwerber ein Mehrfamilienhaus errichten. Im Stadtrat kommt die Größe des Projekts nicht gut an.

Plus Der Königsbrunner Bauausschuss ärgert sich wieder einmal über ein überdimensioniertes Wohnbauprojekt. Dabei fallen auch deutliche Worte in Richtung Augsburg.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Im Königsbrunner Bauausschuss sind einige Mitglieder seit Längerem nicht gut auf das Landratsamt Augsburg zu sprechen. Immer wieder wurden dort in den vergangenen Jahren Entscheidungen der Stadträte überstimmt und Bauprojekte durchgewunken, die aus deren Sicht nicht in die Umgebung passten. Nun entzünden sich an einem Vorhaben in der Georg-Käß-Straße die Diskussionen erneut. In der Sitzung wurde sogar die Forderung nach einer Klage gegen das Landratsamt laut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen