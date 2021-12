Königsbrunn verteilt Geld an Kulturvereine: Wofür sie es ausgeben

Plus Die Stadt Königsbrunn fördert das Jubiläum des Trachtenvereins und den Umzug des Weltladens. Die angekündigte Rückkehr des Königsfestivals löst wenig Euphorie aus.

Mit rund 23.000 Euro fördert die Stadt die Aktivitäten von Vereinen. Erstmals wurden die Zuschüsse jetzt nach der im Januar beschlossenen "Richtlinie für Zuschüsse der Stadt Königsbrunn an gemeinnützige Vereine und Gruppierungen" vergeben. Aufgenommen in den Kreis der Empfänger wurde zudem der Freundeskreis Dr.-Heinz-Fischer-Sammlungen, der Trägerverein des Naturmuseums. Hier stimmte nur der frühere Kulturreferent Christian Toth ( FDP) dagegen. Der Freundeskreis wird bei der nächsten Förderrunde mit bedacht werden. Andere Vereine bekamen aber schon jetzt teils hohe Summen. Wofür sie ausgegeben werden, steht schon fest.