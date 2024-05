Königsbrunn

vor 32 Min.

Königsbrunn wächst weiter

Plus Bis zum Jahr 2032 wird es in Königsbrunn, so wie im ganzen Landkreis Augsburg, mehr Menschen geben. Vor allem Ältere. Doch auch bei den Jungen tut sich was.

Von Jennifer Kopka

Die Stadt Königsbrunn kann weiter mit einer steigenden Bevölkerungszahl rechnen. Im Jahr 2032 soll sie die Zahl von 29 000 Einwohnern mit Hauptwohnsitz in Königsbrunn knacken. Das berichtete Günter Katheder-Göllner, Planungskoordinator des Landratsamts, dem Stadtrat. Für den gesamten Landkreis wird ein Zuwachs der Einwohnerzahl um etwa acht Prozent erwartet.

Insgesamt gab es im Jahr 2023 mit 234 Menschen einen Zuwachs in Königsbrunn. Der Zuwachs wird verursacht durch Zuzüge. Denn mit 201 Geburten und 294 Sterbefällen im Jahr 2023 gibt es einen Sterbefallüberschuss, der laut Katheder-Göllner, weiter anhalten wird. In den Jahren 2012 bis 2022 ist die Bevölkerung in Königsbrunn um vier Prozent gewachsen.

