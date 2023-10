Königsbrunn will Darlehen von einer Million Euro aufnehmen

Für die Wasserversorgung und das Großprojekt Bürgermeister-Wohlfarth-Straße: Königsbrunn braucht laut den Stadtwerken frisches Geld.

Um weiter in die Infrastruktur investieren zu können, plant Königsbrunn ein Darlehen in Höhe von rund einer Million Euro aufzunehmen. Der Werkausschuss hat das nach einem Vorschlag der Stadtwerke beschlossen. Das Geld soll für große Projekte verwendet werden, von denen die meisten schon laufen, etwa den Rohrleitungsbau zur Wasserversorgung in Hessing- und Röntgenstraße oder den zweiten Bauabschnitt in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Das Darlehen ist laut Werkleiter Rudolf Willer im Wirtschaftsplan der Stadtwerke für die Finanzierung des Wasserleitungsbaus so vorgesehen. (mjk)