Königsbrunn will moderner und sparsamer heizen

So können intelligente Thermostate aussehen. Ob die sich lohnen, wird in Königsbrunn diskutiert.

Plus Intelligente Thermostate könnten in Königsbrunn helfen, Geld und Energie zu sparen. Nötig wären dafür Hunderte davon – und das Umrüsten ist teuer.

Von Marco Keitel

Dass es beim Energiesparen nicht nur um große Veränderungen, sondern auch um Details geht, wurde im Bauausschuss in Königsbrunn deutlich. Das Detail war in diesem Fall der Griff am Heizkörper: das Thermostat. Laut Berechnungen der Verwaltung lässt sich mit einer Umrüstung auf sogenannte "intelligente Thermostate" langfristig viel Geld sparen. Dafür müssten aber Hunderte der kleinen Teile ausgetauscht werden.

Weil die intelligenten Thermostate merken, wann sich Menschen in Räumen aufhalten und wann nicht, sind sie laut den Plänen der Verwaltung vor allem bei der Nachtabsenkung und an Wochenenden deutlich effektiver als herkömmliche Modelle. Eine Umrüstung von insgesamt rund 500 Exemplaren im Rathaus und in den Grundschulen würde Kosten im sechsstelligen Bereich verursachen. Die könnte die Stadt laut den Berechnungen der Verwaltung aber, je nach Ausmaß der Einsparung, schon in wenigen Jahren wieder reinholen. Besonders viel ließe sich bei der bisher nicht sanierten Grundschule West einsparen.

