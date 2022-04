Königsbrunn

06:30 Uhr

Königsbrunn will zum Sammelpunkt für Wissen zur Lechfeldschlacht werden

Die Dioramen in Königsbrunn zeigen, wie die Lechfeldschlacht abgelaufen sein könnte. Den genauen Ort kennt die Forschung aber nicht.

Plus Historiker geben dem Schwert aus dem 10. Jahrhundert in Königsbrunn einen Kontext. Der Bürgermeister will das Museum zu einem wichtigen Ort für Forscher machen.

Von Elmar Knöchel

Die Schlacht auf dem Lechfeld gegen die Ungarn, obwohl vor mittlerweile mehr als 1000 Jahren geschlagen, hat einen großen Einfluss auf das kollektive Bewusstsein der Deutschen im Allgemeinen und im Raum Augsburg im Besonderen. Aber das, was man über die Schlacht zu wissen glaubt, ist eher Fiktion als Tatsache. Das beginnt schon mit dem Ort der Schlacht. Drei Historiker gaben bei der Vorstellung des Schwerts aus dem 10. Jahrhundert in Königsbrunn Einblicke in den aktuellen Stand der Forschung.

