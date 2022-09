Königsbrunner ärgern sich über Diesel-Autos der Post

Im Süden Königsbrunns liefert die Post Briefe und Päckchen seit Wochen per Auto statt per Rad aus. Viele Menschen ärgert das. Das Unternehmen hat eine Begründung.

Die Post will klimaneutral werden. Davon kann sich jeder auf den entsprechenden Internetseiten des Unternehmens überzeugen. Im Fernsehen wirbt ein bekannter Schauspieler für die CO₂-Einsparungen. Wie passt es da, dass im Königsbrunner Süden, wo bisher mit einem Elektrofahrrad die Post zugestellt worden ist, nun ein Diesel-Transporter seine Runden dreht? Diese Tatsache hatte in der Brunnenstadt für einige Diskussionen gesorgt. Ein Königsbrunner hatte sogar einen Brief an Wirtschaftsminister Habeck diesbezüglich geschrieben.

"Der Diesel-Transporter ist nur eine Zwischenlösung", stellte jetzt in einer Stellungnahme der Post ein Unternehmenssprecher klar. Das Spektrum bei der Postzustellung reiche nun einmal von Briefen über Päckchen bis hin zu kleinen und großen Paketen. Daher, auch um die Arbeitsplätze der Mitarbeitenden zu sichern, werde mehr und mehr auf Verbundzustellung umgestellt. Das heißt Briefe, Päckchen und kleine Pakete werden von ein und demselben Mitarbeiter zugestellt. Durch die geringere Zahl an Briefen bei gleichzeitigem Wachstum bei den Paketzahlen brauche man dazu eben größere Fahrzeuge.

Mehr Pakete sind der Grund für Umstellungen in Königsbrunn

Gleichzeitig müsse es auch Anpassungen bei den Strukturen geben. Um die Abläufe zu optimieren, sei deshalb der bisherige Zustellstützpunkt Königsbrunn in den vergrößerten Bobinger Stützpunkt integriert worden. Im Laufe des Septembers soll die Verbundzustellung in Königsbrunn ausgeweitet werden. Das habe Auswirkungen auf die eingesetzten Fahrzeuge. Allerdings solle nach und nach komplett auf Elektrofahrzeuge umgestellt werden.

Der kombinierte Standort Bobingen mit Königsbrunn ist dabei auf eine Elektro-Vollausstattung beim Fuhrpark ausgerichtet. Bereits jetzt seien am Standort 20 Elektrofahrzeuge im Einsatz. Nach und nach soll letztlich die gesamte Flotte elektrisch fahren. Es sei daher nur noch eine Frage der Zeit, wann der Diesel-Transporter in Königsbrunn von einem modernen E-Auto abgelöst werde. In einigen Stadtteilen sind die Zusteller auch weiterhin mit Fahrrädern unterwegs.

Post will ihre Zentren CO 2 -neutral aufstellen

Die Verbundzustellungen seien eigentlich nichts Neues, teilt der Sprecher der Pressestelle der Post in München mit. Gerade im ländlichen Raum würde bereits seit vielen Jahren diese Art der Zustellung praktiziert. Doch das steigende Paketaufkommen, befeuert durch die Corona-Pandemie, bringe jetzt noch einmal Dynamik in den Prozess. Daher werde nicht nur die Infrastruktur optimiert, wie im Falle des Umzugs des Königsbrunner Stützpunkts, sondern auch darauf geachtet, dass die dadurch entstehenden leistungsfähigeren Zentren auch auf CO₂-Neutralität hin ausgerichtet werden.