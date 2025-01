Königsbrunner Beamte im Silvester-Einsatz in Kreuzberg

2024 war ein ereignisreiches Jahr für die Hundertschaft der Bereitschaftspolizei, die in Königsbrunn stationiert ist. Laut Hundertschaftsführer Rainer Kratzer waren die Beamtinnen und Beamten allein elfmal anlässlich der Fußball-Europameisterschaft in München im Einsatz.

Bei den Einsätzen der einzelnen Züge der Hundertschaft gab es eine Steigerung von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei der Hundertschaft als geschlossene Einheit lag diese sogar bei 33 Prozent. In Bayern liegen die Einsatzschwerpunkte in den Großstädten München, Nürnberg und Augsburg. Die Königsbrunner Einheit wird überwiegend im südbayerischen Raum eingesetzt und damit in den Ballungsräumen München und Augsburg.

Bei Bedrohungslagen kommen die Königsbrunner Beamten zum Einsatz

„Die Hundertschaft bewältigte als geschlossene Einheit insgesamt 50 Einsätze in Bayern und wurde zweimal nach Berlin beordert“, sagt Kratzer. Die drei Einsatzzüge unterstützten zusätzlich an vielen Tagen des Jahres die Dienststellen in besonderen Einsatzlagen. Jeder Zug war im Schnitt an circa 135 Tagen im Einsatz. Elfmal wurden laut Kratzer die Züge zu Bedrohungslagen hinzugezogen. Dabei war fünfmal eine Schusswaffe und einmal ein Messer im Spiel. Die Bereitschaftspolizei unterstützt die Präsidien und deren Dienststellen bei allen besonderen Einsatzlagen, bei denen zur Lagebewältigung zusätzliche Kräfte erforderlich sind.

Einsätze im Fußball zählen zum Alltag der Bereitschaftspolizei. Foto: Bereitschaftspolizei Königsbrunn

Im vergangenen Jahr waren die Königsbrunner Beamten bei mehreren Fußball- und Eishockeyspielen im Einsatz. Darunter bei Spielen des FCA des AEV und des FC Bayern. Auch beim Augsburger Christkindlmarkt, bei der Münchner Wiesn und dem Gäubodenfest in Straubing unterstützten die Bereitschaftspolizisten. Bei Demos, bei Musikveranstaltungen wie den Konzerten der Sängerin Taylor Swift oder Adele im Münchner Olympiapark waren die Einheiten vor Ort. Auch beim IKARUS-Festival in Memmingen, den Augsburger Sommernächten, der Vierschanzentournee und beim Skifliegen in Oberstdorf. Zusätzlich kommen auf die Polizisten Unterstützungseinsätze zur Bewältigung des täglichen Dienstbetriebes dazu.

Fußball-EM sorgt für viele Einsätze der Königsbrunner

Vor allem die Einsätze bei Fußballspielen während der Europameisterschaft sowie der Fußballbundesliga und des Augsburger Christkindlmarktes fallen 2024 zahlenmäßig ins Gewicht. Die Betreuung der jährlich anzahlmäßig steigenden Demonstrationslagen, oftmals mit Gegendemonstrationen, gehörte ebenfalls zu den Einsatzschwerpunkten. Im Jahr 2024 waren es in diesem Bereich insbesondere die sogenannten Bauernproteste und Demonstrationen anlässlich des Palästina-Konfliktes.

Bei einer Demonstration in Berlin wurden die Königsbrunner Polizisten 2024 eingesetzt. Foto: Bereitschaftspolizei Königsbrunn

„Oftmals sind Einsätze mit langen Anfahrtswegen und einer langen Dauer am kräftezehrendsten“, sagt Kratzer. Für den ersten Hauptkommissar liegt die größte mentale Belastung meist bei der Betreuung von Demonstrationslagen über einen längeren Zeitraum.

Viele Bundesländer benötigen zur Bewältigung herausragender Einsatzlagen Unterstützung von Einsatzeinheiten aus anderen Bundesländern, da diese außerplanmäßigen Aufgaben mit den eigenen Kräften nicht bewältigt werden können, so Kratzer. In München werden beispielsweise regelmäßig bei der Sicherheitskonferenz im Februar Unterstützungskräfte aus anderen Bundesländern angefordert. Die Königsbrunner Einheit war 2024 zweimal außerhalb von Bayern eingesetzt, beide Male in Berlin: Zum 1. Mai und an Silvester. Die Silvesternacht in Berlin ging mit Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz, Angriffen auf Polizeibeamte und durch Böller zum Teil schwerverletzte Personen einher.

Nachwuchsprobleme gebe es glücklicherweise in seiner Einheit nicht, so Kratzer. Die Bewerberzahlen überstiegen stets die Anzahl der offenen Stellen. Sie bleiben dort mindestens zwei Jahre. Die Polizisten seien in der Regel zwischen 20 und 30 Jahre alt, der Frauenanteil variiere von Jahr zu Jahr und liege meistens bei etwa 20 Prozent.

Auch in diesem Jahr kommen auf Kratzer und die Königsbrunner Bereitschaftspolizisten wieder Einsätze im Fußball, beim Oktoberfest oder auf Demonstrationen zu. Zusätzlich werde die Internationale Automobilausstellung (IAA) im September in München bestimmt wieder besondere Herausforderungen an seine Einheit stellen, so Kratzer.