Königsbrunner bekommen mehr als eine neue Lochbach-Brücke

Die schier unendliche Geschichte zum Ersatz der Schaffnerbruck am Lochbach bei Königsbrunn neigt sich dem Ende entgegen. Für Spaziergänger gibt es sogar einen Bonus.

Das Verfahren um einen Ersatzbau für die 2019 abgerissene "Schaffnerbruck", die nahe des Mandichosees über den Lochbach führte, neigt sich seinem Ende entgegen. Bürgermeister Franz Feigl berichtete dem Bauausschuss zuletzt, dass nun die Baugenehmigung für den neuen Steg vorliege. Bis er tatsächlich gebaut werden kann, wird es aber noch etwas dauern. Denn für Spaziergänger soll es in diesem Zusammenhang noch eine weitere erfreuliche Neuerung geben.

Auf den letzten Metern des Prozesses zum Ersatz für die Lochbachbrücke haben die Stadt Königsbrunn und die Gemeinde Merching, durch deren Flur der Lochbach fließt, das Projekt noch einmal aufgestockt. Denn neben der kleinen Brücke soll es für Spaziergänger nun auch noch einen neuen Weg geben. Damit möchten die Verantwortlichen nicht nur den Naturfreunden eine Freude machen, sondern auch die Tiere im Vogelschutzgebiet entlang des Lochbachs entlasten.

Das sieht wie folgt aus: Die Gemeinden möchten einen alten Weg wieder herrichten, der kurz nach dem Wanderparkplatz an der Bachstraße beginnt, entlang des Gehölzes Richtung Nordwesten führt und am Wasserhäuschen am Lochbach nahe der Staatsstraße nach Mering endet. "Teilweise ist der Weg noch sichtbar, teilweise aber auch überwachsen", sagte Bürgermeister Feigl. Der Weg habe sogar eine eigene Flurnummer. Mit der neuen Lochbachbrücke soll so ein kleiner Rundweg entstehen, der den Spaziergängern eine Alternative zum Gang durch das Vogelschutzgebiet eröffnet.

Königsbrunn will Infotafeln am Lochbach aufstellen

Geplant ist, entlang des Rundwegs auch noch Informationstafeln zur Tier- und Pflanzenwelt aufzustellen. Die hat einiges zu bieten. Entlang des Lochbachs brüten zahlreiche, teils seltene Vogelarten. Die Stadt Augsburg, der der Bach gehört, hat das Gewässer in den vergangenen Jahren Stück für Stück renaturiert. Mit Buchten und Bereichen ganz ohne Strömungen finden viel mehr Insekten und Fischarten Lebens- und Laichgründe, sodass sich die Artenvielfalt in den kommenden Jahren noch deutlich erhöhen dürfte.

Durch diese Zusatzmaßnahmen kommen auf die Stadt Königsbrunn deutlich höhere Kosten zu. Bislang hatte man mit etwa 75.000 Euro für die Brücke und zusätzliche Maßnahmen zur Wegsicherung gerechnet. Mit dem neuen Wanderweg dürfte man deutlich jenseits der 200.000 Euro herauskommen. Die Mehrkosten könnten aber durch Fördergelder, beispielsweise aus dem Leader-Programm der EU, ausgeglichen werden, sagte Bürgermeister Feigl.

Neubau der Brücke am Lochbach ist erst ab Oktober möglich

Losgehen kann der Bau aber erst im kommenden Winter. Das Projekt soll im April noch einmal dem Stadtrat präsentiert werden. Bis dahin sollen auch die Anträge für die Fördergelder vorbereitet sein, sodass im Herbst hoffentlich die positiven Bescheide vorliegen, erläuterte Jörg Kratzer, der als Leiter des Tiefbauamts für das Projekt zuständig ist. Die Wartezeit fällt insofern nicht ins Gewicht, da man derzeit ohnehin nicht bauen dürfte. Am 1. März beginnt in Bayern die Vogelbrutzeit, in der größere Arbeiten gerade in einem Schutzgebiet nicht zulässig sind.

Klappt das, würde ein langes Projekt enden. Nach dem Abriss der alten Brücke im Zuge der Renaturierungsarbeiten im Herbst 2019 hatten Königsbrunner Bürger Unterschriften für einen Ersatzbau gesammelt. Die Stadt hatte sich der Sache angenommen, obwohl der Lochbach der Stadt Augsburg und die Ufer der Gemeinde Merching gehören und übernimmt Bau und Instandhaltung. Nach langen Diskussionen über die Naturschutz-Vorgaben sowie die Zuständigkeiten wurde Ende Oktober 2021 die Baugenehmigung beantragt, die jetzt vorliegt. Weiterhin geplant ist, dass die Stadt die Bürgerinnen und Bürger um Spenden für das Projekt bittet. Das geht allerdings erst, wenn feststeht, wie viel die Stadt tatsächlich zahlen muss.