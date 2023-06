Königsbrunner Blühwiese erfreut nicht nur Insekten

Hausbesitzer in Königsbrunn haben einen Grünstreifen neben ihrem Garagenhof zur insektenfreundlichen Wildblumenwiese gemacht. Jetzt blüht sie zum ersten Mal in voller Pracht.

In der Füssener Straße in Königsbrunn finden Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. derzeit ein richtiges Festmahl vor: Zwischen Straße und Garagenhof befindet sich eine Blühwiese, auf der nun eine Vielzahl von Wildblumen ihre volle Pracht zeigt.

Vor einiger Zeit hatte sich die Eigentümergemeinschaft, die für die Pflege des Areals verantwortlich ist, dazu entschieden, einen Bagger anrücken zu lassen. Hausbesitzer und Naturschützer Günther Groß: "Wir ließen das Gras entfernen und säten Blühwiesen-Saatgut an." Das habe gleich mehrere Vorteile. Zum einen trage die Blühwiese Futterpflanzen für Insekten aller Art, zum anderen müsse sie nur einmal im Jahr gemäht werden. "Das ist für uns Hausbesitzer, die wir alle bereits ein gewisses Alter erreicht haben, viel weniger Aufwand."

Blühwiesen: Mehrwert für Mensch und Natur

Den Naturschützer freut, dass die Wiese heuer zum ersten Mal richtig blüht. "Zuerst war alles durch blühendes Barbarakraut gelb, jetzt ist es eine Mischung aus Weiß und Bunt." Und das ist ein weiterer Vorteil der Umgestaltung: Die Farbenpracht erfreut das Auge. Neben Margeriten und Gänseblümchen blühen Kornblumen, Klatschmohn, Knautien, Esparsetten und viele mehr. Selbst Günther Groß entdeckt beim genauen Hinsehen immer wieder neue Sorten.

Hier lässt sich gerade eine Hummel auf einer Esparsette nieder. Foto: Jana Korczikowski

Die Hausbesitzer der Füssener Straße wollen mit ihrer Blühwiese ein Vorbild sein und hoffen, dass mehr Menschen Teile ihres Gartens für Tiere und Pflanzen nutzbar machen. Das können neben privaten Gärten auch städtische Liegenschaften sein, die seltener gemäht werden. Groß denkt dabei auch an Firmen, denn viele Grünflächen auf Gewerbegrundstücken erfordern großen Pflegeaufwand, werden aber kaum genutzt. Mit der Umgestaltung zur Blühwiese hätten sie einen Mehrwert für Mensch und Natur.