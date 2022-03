Schwieriger Zeitgenosse: Königsbrunner Campus widmet sich Ludwig Thoma

Plus Literaturwissenschaftler Klaus Wolf erklärt in Königsbrunn die zwei Seiten des Autors Ludwig Thoma. Der hatte neben der humorigen auch eine politisch sehr extreme Seite.

Mit dem populären Heimatdichter Ludwig Thoma befasste sich der erste Vortrag des Königsbrunner Campus in diesem Jahr. Professor Klaus Wolf von der Universität Augsburg stellte den Besuchern im nach den Corona-Regeln voll besetzten Infopavillon 955 seine neuesten Erkenntnisse vor. Denn neben seinen humorigen „Lausbubengeschichten“ fiel Ludwig Thoma auch mit extremen politischen Meinungen auf.