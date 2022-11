Königsbrunner Campus: Ein Forscher hilft Computern beim Autofahren

Plus Dr. Sebastian Altmeyer spricht in Königsbrunn über Computer, die unseren Alltag verändern. Durch seine Forschung sollen selbstfahrende Autos sicher werden.

Herr Altmeyer, Sie forschen zum Thema "eingebettete Systeme". Beim Königsbrunner Campus sprechen Sie über "Unsichtbare Computer – Wie Science-Fiction Realität wird". Wie viel Alltag steckt in Ihrer Forschung?



Prof. Dr. Sebastian Altmeyer: Eingebettete Systeme betreffen schon heute jeden von uns. Im besten Fall verbessern sie das Leben und werden nicht bemerkt. In einem Auto sind Hunderte Prozessoren verbaut, die zum Beispiel ABS-Systeme, Navigationsgeräte oder Spurhalte-Assistenten steuern. Jede Straßenbahn enthält verschiedenste Computer. Tatsächlich forschen wir im Kernbereich der Informatik. Wir beschäftigen uns damit, dass diese versteckten, aber dennoch alltäglichen Computer möglichst korrekt, rechtzeitig und zuverlässig funktionieren.