Königsbrunner diskutieren über den Wert von Lebensmitteln

Plus Bei der Veranstaltungsreihe "Mehr-Zeit" in der Stadtbücherei Königsbrunn diskutieren die Besucher über Lebensmittel und wie der eigene Konsum das Klima schützt.

Unter dem Titel "Jetzt mal Butter bei die Fische" fand im Zuge der neuen Veranstaltungsreihe der Stadtbücherei "Mehr-Zeit", ein Austausch über das Verhältnis zu unseren Lebens- und Nahrungsmitteln statt. Leiterin Hildegard Häfele hatte dazu die Stellvertretende Vorsitzende der AWO Königsbrunn, Petra Fischer, eingeladen. Im Jahr 2020 hatte sie bereits mit ihrem Plastikhäkel-Projekt und der Ausstellung von AWO Meerplastik auf die Verschmutzung der Meere hingewiesen. Nun also war sie zum Thema Ernährung und Respekt vor den Lebensmitteln gekommen.