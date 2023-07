Königsbrunner Fritz-Felsenstein-Schüler auf Tour

Plus Rund 30 Motorräder und Trikes gingen mit den Schützlingen des Fritz-Felsenstein-Hauses in Königsbrunn auf große Fahrt. Danach wurde das Sommerfest gefeiert.

Im Rahmen des Sommerfestes des Königsbrunner Fritz-Felsenstein-Hauses (FFH), zu dem Jahr für Jahr viele hundert Besucherinnen und Besucher kommen, gab es die 22. Neuauflage von "FFH on Tour". Dabei können Schülerinnen und Schüler der Fritz-Felsenstein-Schule, aber auch ehemalige Schüler, eine Tour mit Bikern unternehmen. Diese melden sich freiwillig, um den Felsensteinern eine Freude zu machen. Rund 30 Trikes und Gespanne waren diesmal im Einsatz.

"Die Plätze zum Mitfahren sind immer heiß begehrt", sagte Ute Müller, Mitarbeiterin der Felsenstein-Einrichtung. Manche der Fahrer würden schon seit vielen Jahren mitmachen und freuten sich auf die Begegnung mit Menschen mit Behinderung. Genauso wie anders herum. Nachdem das Format wegen der Corona-Krise mehrfach ausfallen musste, sei die Freude diesmal um so größer gewesen, so Müller.