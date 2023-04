Königsbrunn

Königsbrunner Gedenkstätte für Weltkriegsopfer soll renoviert werden

Plus Nach längeren Diskussionen wurde im Stadtrat beschlossen, die Gedenkstätte für die Weltkriegsopfer zu sanieren. Die Freien Wähler forderten einen Abriss und Neubau.

Von Elmar Knöchel

Die Freie-Wähler-Fraktion hatte den Antrag gestellt, das Gedenkmal für die Opfer der Weltkriege an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße abzureißen und durch eine neue, zeitgemäße Gedenkstätte zu ersetzen. Der Platz sei in seiner jetzigen Form nicht mehr geeignet, um dort Gedenkfeiern abzuhalten. Deshalb sollte das Bauwerk um einige Meter nach hinten versetzt werden. Zudem habe der Zahn der Zeit an den Mauern genagt. Somit würde es nicht mehr zur Optik des neuen Boulevards im Zentrum der Stadt passen. Dieser Sichtweise wollte die Mehrheit im Stadtrat allerdings nicht folgen. Am Ende kam man zu dem Entschluss, das Denkmal vorsichtig zu sanieren und die Verwaltung mit der Erarbeitung entsprechender Vorschläge zu beauftragen.

Vorausgegangen war diesem Beschluss allerdings eine rege Diskussion. Nicolai Abt ( SPD) erklärte, dass er dem Antrag der FW in gewissem Maß folgen könne. Es sei ihm jedoch nicht klar gewesen, dass es um einen kompletten Neubau ginge. Aber einer Neugestaltung durch einen heimischen Künstler stehe seiner Meinung nach nichts im Weg. Da war Stadtrat Christian Toth (FDP) vollkommen anderer Meinung.

