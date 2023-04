Königsbrunner Gymnasiasten können sich in Sportarten ausprobieren

Bei der Gesundheits- und Sportwoche am Gymnasium Königsbrunn gab es für die Schüler verschiedene Möglichkeiten, ihre sportlichen Talente zu entdecken.

"Nur, wer seine Talente erkennt, kann sie auch zu voller Entfaltung bringen", sagt Oberstudienrätin Stefanie Hach vom Königsbrunner Gymnasium. Man müsse viele Themen und Möglichkeiten anbieten, damit die Schüler die Gelegenheit haben, ihre Talente auszumachen, findet die Präventionsbeauftragte der Schule, die zum wiederholten Mal die Gesundheits- und Sportwoche des Gymnasiums Königsbrunn organisierte und koordinierte.

Vom 28. März bis zum 31. März konnten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Königsbrunn während des besonderen Angebots eigene Talente entdecken. Dafür tauschten die Jugendlichen der Jahrgangsstufen fünf bis zehn eine Woche lang den Stift gegen unterschiedlichste Sportutensilien.

Ein Fluggerät mitten im Foyer des Gymnasiums Königsbrunn

Aktiv begleitet wurden sie dabei von einer großen Zahl ehrenamtlicher Trainerinnen und Trainer verschiedener Vereine aus Königsbrunn und Augsburg, die die Jugendlichen professionell unterstützten. Die Auswahl an Sportarten war groß: Baseball mit den Gators Augsburg oder doch Tischtennis und Selbstbehauptung mit Vertreterinnen und Vertretern des Polizei SV Königsbrunn? Daneben wurde Twin-Taekwondo angeboten, man konnte sich mit den eRacers messen, dem Augsburger Radsportverein, oder der Sportfluggruppe Lechfeld einen Besuch abstatten, die ihr Fluggerät mitten im Foyer aufgebaut hatte.

Andere Schülerinnen und Schüler probierten sich mit dem Verein Phönix e. V. aus Königsbrunn im Toso X, Tang So Do und in Koreanischer Schwertkampfkunst. Die Königsbrunn Ants machten ein Schnupperangebot mit Flagfootball und Cheerleading, während der Verein WildBoots e. V. zum Linedance einlud. Mit Vertreterinnen und Vertretern des TSV Königsbrunn konnte man sich schließlich im Basketball, Boxen und Schwimmen messen.

Jede Schulklasse hatte im Zuge dieser besonderen Woche mehrfach das Angebot, sich professionell angeleitet in den Sportarten auszuprobieren und sämtliche Fragen an die Experten zu richten. Bereits nach den ersten Würfen oder gezielten Schritten in der neuen und teilweise ungewohnten Sportart sprang die Begeisterung über. (AZ)