Königsbrunn

19:30 Uhr

Königsbrunner Haushalt – müssen Investitionen verschoben werden?

Plus Im Königsbrunner Haushalt klafft einen Millionen-Loch – dabei stehen weiter große Investitionen an. Der Stadtrat hat nun darüber debattiert, was zu tun ist.

Von Adrian Bauer

Dass die Königsbrunner Stadträte im Herbst sorgenvolle Blicke auf ihr Budget fürs kommende Jahr werfen, ist nichts Neues. Gewöhnlich löst sich das Unbehagen im Lauf der Diskussionen in Wohlgefallen auf, weil die Steuereinnahmen höher ausfallen als befürchtet und einige großzügig beantragte Teilbudgets problemlos gestutzt werden können. In diesem Jahr reichen chirurgische Maßnahmen aber wohl nicht. Denn die Lücke ist mehr als vier Millionen Euro groß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

