Königsbrunner Herrenhandballer bereiten sich auf neue Saison vor

Anfang Juni bat Trainer Falko Klaffenbach und sein Team (Gerald Schwarz und Marion Kraus) bereits zur ersten Einheit. Nach einer ausgiebigen Besprechung und dem ersten Athletiktraining war auch dem letzten der Spieler klar: Diese Saison zieht der Coach die Daumenschrauben noch einmal an!

Mit bis zu vier Einheiten pro Woche, bestehend aus Lauf- und Krafttraining sowie intensiven Einheiten für das handballerische Zusammenspiel, startet die Mannschaft ambitioniert in die Vorbereitung zur diesjährigen Bezirksoberliga-Saison. Ein besonderes Highlight bot sich in den drei CrossFit-Trainings in Olching, welche durch die Kombination mit den Intervallsprints für müde Beine sorgten.

Nach bereits zwei gewonnen Tests gegen die Reserve des Eichenauer SV und den SSV Schrobenhausen mit dem ehemaligen Trainer Michael Hiermeier kann die Mannschaft den zweiten Teil der Vorbereitung mit guten Ansätzen und neu erkannten Baustellen zur Verbesserung antreten.

Heimisches Turnier schließt Vorbereitung ab

Nach knapp zwei Monaten wurde nun als erstes Fazit festgestellt: Bevor es besser wird, wird es zunächst schlimmer. Im August stehen neben den üblichen Einheiten auch noch einmal eine ganze Reihe Testspiele an, bevor man am 7. September mit dem heimischen „Köbi-Cup“ den Abschluss der Vorbereitung und somit den letzten Gradmesser vor der Saison begrüßen darf. Mit Mannschaften aus Bezirksoberliga und der neu benannten Oberliga (ehemals Landesliga) ist für ein ausgewogenes Mannschaftsfeld im ambitionierten Leistungssport gesorgt.

Ohne echte Neuzugänge dafür allerdings mit einigen Rückkehrern aus dem großen Lazarett der letzten Saison, wird der Kader weiter an einer besseren Absprache in der Defensive und mehr Verständnis für einander im Angriff arbeiten. Es bleibt also noch viel zu tun, um auch die zweite Phase der Vorbereitung erfolgreich zu gestalten, bevor es voraussichtlich am 21. September 2024 gegen den TSV Göggingen in die Saison geht. (AZ)