Königsbrunner Jugendliche setzen sich mit Drittem Reich auseinander

Bei einer Kooperationsveranstaltung vom Bündnis Gespür fürs Wir und der Theatergruppe Dramalution gab es interessante Gespräche zum Stück "Sonntagskinder".

Opfer, Täter oder Mitläufer? Mit dieser Frage brachte Zuschauer und Filmemacher Josef Pröll, eine emotionale Diskussion in Gang - bei einer gemeinsamen Veranstaltung des Bündnis "Gespür fürs Wir" und der Theatergruppe "Dramalution" im Cineplex Königsbrunn. Auslöser des lebendigen Gesprächs war die Vorführung der Filmsequenzen aus dem Theaterstück "Sonntagskinder" von Gerlind Reinshagen.

Insgesamt sechsmal hatte die Theatergruppe Dramalution von der Jugendfreizeitstätte Matrix im vergangenen Jahr das anspruchsvolle Bühnenwerk, das sich mit Kindheit und Jugend im Dritten Reich auseinandersetzt, im Matrix gezeigt. Die Inszenierung unter der Leitung von Angie Klecker und Dieter Ungelehrt wirkte nach. Mitwirkende vom Bündnis Gespür fürs Wir waren als Zuschauerinnen fasziniert von der Schauspielerleistung. So entstand die Idee, das Theaterstück noch weitere Menschen in Ausschnitten sehen zu lassen.

Es entstand ein Szenenfilm aus Theaterstück "Sonntagskinder"

Es wurde ein Szenenfilm gemacht: Drei Stunden Theateraufführung so zusammenschneiden, dass ein nachvollziehbarer Film entsteht, dieses Kunststück gelang in Zusammenarbeit mit dem Team von Dramalution. Dank der Filmarbeit von Hans-Eckhard Diehl, der die gesamte Aufführung in der Matrix aufgenommen hatte, konnte die Idee eines zusammengeschnittenen Filmes über "Sonntagskinder" umgesetzt werden. Die Uraufführung fand im Cineplex Kino Königsbrunn statt.

Als generationenübergreifend erwies sich an dem Abend nicht nur das Thema, sondern auch das Publikum. Vier der Darsteller stellten sich zusammen mit den Regieführenden für ein anschließendes Gespräch zur Verfügung. Offen, ehrlich und authentisch beantworteten die Podiumsgäste die vom Publikum gestellten Fragen. Beispielsweise wurden Szenen aus dem Film erklärt, wie sich die jungen Darsteller auf das Stück vorbereitet haben. Mit Hakenkreuzfahnen als Requisiten marschierte eine Gruppe im Freien und sang Lieder aus der damaligen Zeit. Solche Übungen seien für die Rollen im Stück genauso wichtig gewesen, wie die entsprechenden Uniformen zu tragen. In die Kindheit und Jugend des Dritten Reiches einzutauchen, war eine große Herausforderung, der sich die Schauspieler erfolgreich mit Mut gestellt haben.

Theaterstück Sonntagskinder: Almuth (Xenia Koval), Elsie (Elisabeth Caika), Nolle (Thomas Berchtold) und Inka (Azra Altundal) heischen nach den Kriegsberichten. Foto: Andrea Collisi

In der offenen Begegnung zeigten die jungen Schauspieler mit ihren reflektierten Antworten, dass sie sich mit Thematik intensiv auseinandergesetzt haben. „Habe ich als schwerstbehinderter ehemaliger Soldat im Rollstuhl überhaupt eine Lebensberechtigung in der Nazizeit?“ Dieser Frage von Josef Pröll stellte sich der Darsteller des Nolle, Thomas Berchtold. Völlig neue Blickwinkel entstanden in der Gesprächsrunde. Völlig neu nahm sich auch Darstellerin Nina Tuchscherer an diesem Abend wahr. Sie sagte anschließend: „Ich bekam eine Gänsehaut, als ich mich auf der Leinwand beim Fahnenschwenken sah.“

Spendenübergabe für weitere Projekte der Theatergruppe Dramalution

Im Anschluss nach der Kooperationsveranstaltung des Bündnisses Gespür fürs Wir mit der Theatergruppe Dramalution zum Stück Sonntagskinder konnte nun eine Spendenübergabe stattfinden. Die Spenden kamen von Besuchern der Veranstaltung "Demokratie ist niemals fertig" und aus dem Verkauf von Handarbeiten auf Spendenbasis. Dank der Unterstützung der offenen Strick- und Häkelrunde ist die Summe von 300 Euro zusammengekommen. „Dies wird für weitere Projekte der Theatergruppe eingesetzt, die sich für die Stärkung der Demokratie einsetzen“, versicherte Regisseurin Angi Klecker.