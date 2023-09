Königsbrunner Jugendliche wollen spenden statt verschwenden

Plus In der Matrix steht ein "Fairteiler": ein Kühlschrank für nicht mehr benötigte, noch brauchbare Lebensmittel, um den sich Jugendliche kümmern.

Rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jährlich im Müll, das entspricht einem Wert von etwa 25 Milliarden Euro. Deswegen engagieren sich Königsbrunner Jugendliche seit März, um zu zeigen: Lebensmittel teilen ist cool, spart Geld und tut der Umwelt gut. Gemeinsam unter der Leitung von Angi Klecker von der Matrix und Ramona Markmiller vom Mehrgenerationenhaus pflegen und gestalten die Jugendlichen den "Fairteiler".

Der Fairteiler besteht aus einem Kühlschrank, den die Jugendlichen liebevoll "Kühl-Frank" getauft haben, und einem Regal. Da das Projekt von Jugendlichen getragen wird, steht beides im Eingangsbereich des Jugendzentrums Matrix. Hier können noch verzehrbare Lebensmittel abgegeben werden, welche man nicht mehr benötigt.