Königsbrunner Kinder zu Besuch bei der Bereitschaftspolizei

Polizeiauto fahren und einen Spürhund bei der Arbeit sehen: Das konnten Königsbrunner Kinder beim Ferienprogramm erleben. So war der Besuch bei der Polizei.

Kinder duften im Rahmen des Ferienprogramms in die Polizeiarbeit schnuppern. Am Montag und Dienstag begrüßten die Beamten in Ausbildung des 56. Ausbildungsseminars und ihre Lehrkräfte jeweils 40 Schülerinnen und Schüler, die sich für das Ferienprogramm der Stadt Königsbrunn angemeldet hatten. Die Kinder konnten ein Polizeiauto begutachten, Blaulicht und Martinshorn einschalten und wurden durch die Beamten sogar eine Runde durch die Abteilung gefahren.

Nach einer Bastelaktion ihrer eigenen Polizeimützen und Papp-Polizeiautos hatten sie die Möglichkeit, sich Fingerabdrücke zum Mitnehmen abnehmen zu lassen. Selbstverständlich durfte auch ein Besuch bei der Hundestaffel nicht fehlen. Hier zeigte der zweieinhalbjährige belgische Schäferhund Gaudi sein Talent.

Er übersprang Hürden mit einer Höhe von eineinhalb Metern, packte auf Befehl seines Hundeführers einen Trainingsdummy, den er nicht mehr losließ, und spürte im Gras Gegenstände auf, die die Kinder zuvor verstecken durften. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit den angehenden Polizeibeamten wurden die begeisterten Schülerinnen und Schüler an der Pforte von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt.